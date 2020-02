Andrea, Héctor, Dara o Éric son algunos de los protagonistas que con sus historias y su ejemplo de superación han emocionado a Alberto Chicote durante la primera temporada de Auténticos. Aquí te hacemos una recopilación de los momentos más emotivos donde el chef no ha podido aguantar las lágrimas al ver cumplir los sueños de estos 12 protagonistas con diversidad funcional.

Un viaje que Chicote no ha dudado en agradecer a través de sus redes sociales cuando la primera edición del programa ha llegado a su fin. "Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante la emisión de los seis programas de Auténticos que han confirmado esta temporada. Muchas gracias Auténticos por dejarnos entrar en vuestros sueños, ha sido un privilegio", ha escrito en Twitter.

Uno de los primeros en cumplir su sueño y emocionar a Alberto Chicote fue Alejandro. El joven cocinero se lo hizo pasar 'mal' al chef en la prueba en la que se jugaba entrar al equipo de Dani García. Revivimos el momento en el que el cocinero le daba su veredicto.

Chicote no pudo contener las lágrimas cuando le dieron a Eli por megafonía la noticia de que entraba a formar parte de la platilla del Zoo de Madrid. La joven, contenta, se abrazaba al conductor de Auténticos. "¡Qué emocionante!", decía Alberto a las cámaras visiblemente emocionado.

Con Ana tampoco pudo contener el nudo que se le hizo en la garganta. La joven que soñaba con ser bailarina le enseñó a Chicote la carta que le hizo su hermana por San Valentín. "La belleza es una actitud, cada uno es guapo a su manera", unas preciosas palabras que hicieron que se le saltara la lagrimita al chef.

José Manuel le emocionó con el regalo que le hizo personalizado para él: una joya con motivos de la película Star Wars de la que el chef es muy fan. Una sorpresa que se llevó el conductor de Auténticos antes de que él sorprendiera al joven aspirante a joyero.

El concierto de Navidad en el que Héctor cumplió su sueño de ser director del coro del Teatro Real no sólo emocionó a Chicote. El auditorio entero no pudo contener las lágrimas al ver el ejemplo de superación que era el joven artista.

Héctor conmovió a Chicote nada más darle a conocer la historia que había vivido en un centro de menores. Sufrió bulimia y hasta intentó suicidarse. "Entré como una gacela en un mundo de leones", le explicó al chef.

Dara quería ser activista y dejó helados a todos con la "bofetada de realidad" que dio a la clase política con un alegato sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Un discurso muy emocionante en el que Chicote lloró tras ver el éxito de la intervención y la valentía de la joven.

El concierto de Éric y Álex Ubago fue todo un éxito. El joven con discapacidad intelectual y ceguera, conseguía cumplir su sueño de cantar junto a su ídolo y ponía en pie a todo el público con su música.

Aunque si alguien le hizo llorar a Chicote durante toda una mañana a Chicote, esa fue Andrea. La joven karateka tuvo en vilo al chef durante su examen y después de conseguir el cinturón negro, el conductor de Auténticos se relajó y no pudo parar de echar lágrima. "Me tienes toda la mañana llorando", le decía a la joven entre lágrimas.

Juan Antonio consiguió inaugurar la exposición con sus cuadros y el retrato de su tío. Un evento con un discurso muy emotivo sobre las personas con diversidad funcional en el que no sólo lloró él, hizo llorar a todos los visitantes. "Me he sentido juzgado por una sociedad que no entiende que las personas con discapacidad podemos alcanzar sueños", comentó.

Montse, con mucho trabajo, consiguió ser una de las alumnas del Grado Superior de Teatro. Tras superar con creces una de las pruebas que más le preocupaban, el monólogo, Chicote se mostraba satisfecho del examen de la protagonista.

Los casos de acoso que ha tenido que escuchar Chicote en su viaje en Auténticos han sido muchos. Uno de ellos ha sido el de Roberto que dejaba en shock al chef al contarle lo que le hacían sus compañeros de colegio. "Me pusieron la cabeza en el váter y tiraron de la cadena", explicó.

Así, Alberto Chicote y Auténticos cierran la primera temporada con 12 historias que demuestran que no hay límites para conseguir cumplir los sueños, con esfuerzo y dedicación, todo se consigue.