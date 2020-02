"¿Veis este mundo tan grande, tan inmenso, tan enorme? Pues este es el mío". Con esta rompedora frase arranca Dara su emotivo y aplaudido discurso girando un globo terráqueo con una mano y mostrando una canica con la otra.

La joven con discapacidad intelectual y física expone ante la Asamblea de Madrid las dificultades que tienen las personas con diversidad funcional, sobre todo en lo que se refiere al transporte público.

"Yo al tener discapacidad, en la Renfe solo puedo acceder al andén porque al vagón es imposible subir con la silla de ruedas", explica. "Sin embargo, sí han puesto un vagón para los animales, que me parece perfecto, pero deberían pensar también en las personas con discapacidad", continúa su discurso.

Un alegato en el que ha querido poner en su lugar al auditorio. "Vosotros también os haréis mayores, necesitaréis ayuda, y no podéis estar todo el día dependiendo de una persona que os lleve al centro de Madrid, a los trabajos, a hacer vuestra vida porque queréis vuestra independencia. Esa independencia que yo hoy no tengo por las dificultades que tengo con el transporte", comenta.

"No quiero que me regaléis nada. Queremos el mismo derecho que tenéis todos para poder estudiar y poder formarnos para el día de mañana poder trabajar", cierra su discurso con un gran aplauso y una "bofetada de realidad" a la clase política.

Otros momentos destacados

Alberto Chicote conoce la historia de Dara, una joven de 23 años con discapacidad intelectual y física molesta con las limitaciones que le impone la sociedad. El Langui anima a Dara a organizar algo que toque a la población y que la conciencie de las dificultades a las que se enfrentan las personas en sillas de ruedas. Una "revolución" con la que la quieren "liarla parda".

Dara y El Langui encabezan el pelotón que corta el paso de una de las escaleras más concurridas de la Plaza Mayor de Madrid.Al grito de 'Si yo no paso, tú tampoco', varias personas con y sin discapacidad reclaman una sociedad más justa en la que las personas con sillas de ruedas o cualquier otra discapacidad puedan tener acceso a cualquier parte de la ciudad.

Tras una iniciativa exitosa como la reivindicación en las escaleras de la Plaza Mayor de Madrid. Chicote conoce a Manuela Albarrán, la madre de Dara, que le cuenta al chef cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta su hija día a día. Una situación que la joven de 23 años lleva "mal" aunque nunca deja de sonreir y de animar a su madre para que salga con ella. "Mi hija me ha dado mucha vida, no me la ha quitado, me la ha dado", confiesa emocionada.