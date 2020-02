Alberto Chicote conoce la historia de Dara, una joven de 23 años con discapacidad intelectual y física molesta con las limitaciones que le impone la sociedad. Y es que por ir en silla de ruedas hay muchas cosas que no puede hacer como por ejemplo ir en tren porque muchos no están adaptados a personas con movilidad reducida.

Ella lo que quiere es hablar con alguien "importante" que escuche sus necesidades. "A mí no me importa plantarme frente a un político para decirle las cosas claras", confiesa.

Es por eso que a Chicote le viene a la mente El Langui, una persona también con discapacidad y que le puede dar las directrices para que la escuchen.

Vía telefónica, la joven y el artista quedan para "liarla parda". "Para hacer ruido lo primero tienes que tocar es a la población. Hagamosle pasar por lo que pasamos nostros diariamente", le dice El Langui.

Otros momentos destacados

Dara y El Langui encabezan el pelotón que corta el paso de una de las escaleras más concurridas de la Plaza Mayor de Madrid.Al grito de 'Si yo no paso, tú tampoco', varias personas con y sin discapacidad reclaman una sociedad más justa en la que las personas con sillas de ruedas o cualquier otra discapacidad puedan tener acceso a cualquier parte de la ciudad.

Tras una iniciativa exitosa como la reivindicación en las escaleras de la Plaza Mayor de Madrid. Chicote conoce a Manuela Albarrán, la madre de Dara, que le cuenta al chef cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta su hija día a día. Una situación que la joven de 23 años lleva "mal" aunque nunca deja de sonreir y de animar a su madre para que salga con ella. "Mi hija me ha dado mucha vida, no me la ha quitado, me la ha dado", confiesa emocionada.

Dara acude al Pleno de la Asamblea de Madrid para exponer las dificultades que tienen las personas con discapacidad. La joven le da una "bofetada de realidad" a la clase política con un emotivo discurso que aplauden todos los presentes.