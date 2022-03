Jalis de la Serna y su equipo aterrizaron en 2014 en Dnipropetrovsk, en la región de Donbás. "En el aeropuerto está prohibido grabar y hacer fotos porque hay aviones militares y helicópteros", afirmó uno de los miembros de la tripulación nada más aterrizar.

Desde allí, el equipo de Jalis de la Serna quería coger un tren con destino Donetsk, epicentro de un fuego cruzado de intereses. Un español iba a ser su salvoconducto allí. Mientras, en Dnipropetrovsk quedaron con Igor, un ucraniano que haría de intérprete. Sin embargo, no les dio ni tiempo a saludarle porque la cámara puso en alerta a la Policía, que les pidió la documentación. "Desde aquí no se puede grabar más. Si os dicen que no se puede grabar, no se puede grabar", son las primeras palabras que tradujo Igor. Y es que no se fiaban del uso que pudieran dar a las imágenes.

*El 24 de febrero de 2022, Putin declara la guerra a Ucrania. Sin embargo, el conflicto empezó hace ocho años, cuando los separatistas prorrusos ocuparon los territorios del Este. En el 2014, un equipo capitaneado por Jalis de la Serna grabó en la región fronteriza del Donbás.