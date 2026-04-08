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Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi levantan pasiones en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las imágenes de la premier de la tercera temporada de 'Euphoria', en la que Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi han causado sensación.

Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi levantan pasiones en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

El reparto de 'Euphoria' ha presentado en Los Ángeles su tercera temporada, que se estrena dentro de cinco días, el próximo 5 de abril. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks más llamativos de la premier.

"Los protagonistas levantan pasiones y no es para menos", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, que enseña el paso por la premier de Zendaya, Sydney Sweeney o Jacob Elordi, entre otros actores.

Por otro lado, hace unos meses, Tatiana Arús ya mostró el tráiler de la tercera temporada de la esperada serie. Como puedes ver en este vídeo, en las imágenes aparece Rosalía. "Es breve el fragmento en el que la vemos como una bailarina de pol dance, pero se confirma su participación en esa tercera temporada", detalló, en su momento, la colaboradora de Aruser@s.

la nueva mansión de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ha ampliado su imperio inmobiliario con una nueva mansión en primera línea de mar. "Se trata de una casa que ha costado 13,5 millones de dólares y está compuesta por seis habitaciones, y ocho baños y una piscina infinita", explica Tatiana Arús, que destaca que con la adquisición de esta nueva mansión, la actriz ya cuenta con cuatro.

"Tiene cuatro mansiones, que están valoradas en unos 24 millones de dólares", destaca la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "No entiendo por qué los famosos se compran tantas casas, esta chica es muy joven y tiene cuatro ya".

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