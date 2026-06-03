Ahora

Vídeo viral

Un estadounidense alucina con que los españoles charlemos con las cajeras en el supermercado: "Llevo esperando 15 minutos"

A este estadounidense España le encanta y también sus costumbres. Bares, restaurantes, terrazas... todo le fascina, excepto la costumbre de charlar con los encargados de cobrar los productos en el supermercado.

Un estadounidense alucina con que los españoles charlemos con las cajeras en el supermercado: "Llevo esperando 15 minutos"

Le gusta todo de España, menos un pequeño detalle que le saca de quicio. Este hombre estadounidense se ha hecho viral con esta divertida reflexión que Hans Arús lleva hasta Aruser@s. Y es que el señor no entiende que teniendo bares, restaurantes, terrazas y esa vida social en la calle tengamos que pararnos también con la cajera del supermercado a contarnos nuestra vida mientras él lleva 15 minutos esperando la cola para comprar su cosas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El PP recoge cuerda cuando desea los votos de Junts a pesar de que Feijóo se resiste a visitar a Puigdemont en Waterloo
  2. Leire Díez tacha de "error" haber fechado en 2008 un cobro del PSOE: ahora dice que fue en 2018, cuando ya trabajaba en Enusa
  3. Cuatro semanas de huelga y ninguna solución: los profesores no ceden en su lucha por una educación pública de calidad
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán bombardea bases de EEUU en Bahréin y Kuwait tras el ataque de EEUU a la isla de Qeshm
  5. El incendio forestal de Los Garres (Murcia) se encuentra ya "sin llama activa" con algunos "puntos calientes pero sin riesgo"
  6. Investigan la muerte de una bebé de 14 meses por quemaduras mientras la bañaba la pareja de su madre en Sevilla