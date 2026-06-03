Un estadounidense alucina con que los españoles charlemos con las cajeras en el supermercado: "Llevo esperando 15 minutos"

A este estadounidense España le encanta y también sus costumbres. Bares, restaurantes, terrazas... todo le fascina, excepto la costumbre de charlar con los encargados de cobrar los productos en el supermercado.

Le gusta todo de España, menos un pequeño detalle que le saca de quicio. Este hombre estadounidense se ha hecho viral con esta divertida reflexión que Hans Arús lleva hasta Aruser@s. Y es que el señor no entiende que teniendo bares, restaurantes, terrazas y esa vida social en la calle tengamos que pararnos también con la cajera del supermercado a contarnos nuestra vida mientras él lleva 15 minutos esperando la cola para comprar su cosas.

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