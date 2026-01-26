El vídeo viral de Ana de Armas jugando con sus perros y amigos en la nieve

Ana de Armas ha compartido este vídeo junto a sus perros jugando en la nieve. Aunque la actriz no ha desvelado dónde está, Tatiana Arús afirma que podría ser León. ¿El motivo? Descúbrelo en el vídeo.

Ana de Armasha publicado en sus redes sociales una serie de instantáneas y un vídeo en el que se la puede ver jugando con sus perros en la nieve. "No nos desvela dónde se encuentra, pero investigando un poco, su abuela pertenece a un pueblo leonés, así que no sería descartable que se encuentre allí", explica Tatiana Arús.

Por otro lado, Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo Sergio Ramos también ha disfrutado de la nieve. Incluso, el futbolista se ha grabado lanzándose a la nieve sin camiseta. "Tuvo un pequeño error de cálculo porque pretendía hundirse en la nieve, pero no contaba con que estuviera tan dura", afirma, por su lado, la colaboradora de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.