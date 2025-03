'Almodóvar' cuenta cómo vivió el trompazo de Blanca Suárez en su rodaje: "Le dije a Agustín 'llama a Loles que se ha matado'"

Blanca Suárez ha sido la última invitada de 'El Hormiguero'. La actriz ha compartido con Pablo Motos una, en su opinión, humillante anécdota que vivió cuando participó en 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar.

Como explica al presentador, el primer día de rodaje en Santiago de Compostela ella iba "ligera, aparentando normalidad" para que no se notara que estaba muy nerviosa. "Ensayamos y, al irme, me di la vuelta, di un paso más largo de la cuenta, patiné y me comí el suelo", explica. "Continué aparentando normalidad", concluye.

"¿Caerte de culo en tu primer día de trabajo? Una situación vergonzosa a no ser que trabajes en un circo", comenta Nacho García. Por su parte, Miki Nadal se anima a 'convertirse' en el director manchego para contar cómo vivió ese momento.

"Menudo piñazo se dio la niña", admite el 'director'. "Le dije a Agustín 'llama a Loles que se ha matado'", confiesa, "la niña se ha matado y necesitamos sustituta". 'Almodóvar' cuenta que a Penélope Cruz le pasó lo mismo en 'Volver'. "En realidad, 'Penélope' no llevaba prótesis... el culo lo tenía así hinchado por el golpe", añade el 'director'.