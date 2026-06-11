La reflexión de Juan y Medio sobre la televisión de antes y la de ahora: "¿Nos hemos vuelto tontos?"

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' invita a la nostalgia televisiva recordando cuando solo había un canal y todo "enganchaba". "Ahora tenemos 230 canales y decimos que no hay nada", asegura el almeriense.

"Cuando solo había un canal, todo lo que ponían te quedabas embobado, todo te gustaba, ¿se acuerdan?", pregunta Juan y Medio a su público de 'La tarde, aquí y ahora', aprovechando para reflexionar sobre cómo ha cambiado la situación. "Ahora tenemos 230 canales y decimos: 'no hay nada en la tele'", asegura entre risas el almeriense. "¿Nos hemos vuelto tontos?", se pregunta.

Una reflexión con la que coinciden los colaboradores de Aruser@s en el plató."Cuando llegaron las autonómicas fue como un balón de oxígeno: ¡tenemos más opciones! Y ya con las privadas fue un festival", recuerda Alfonso Arús.

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