Ahora

Zascas

La reflexión de Juan y Medio sobre la televisión de antes y la de ahora: "¿Nos hemos vuelto tontos?"

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' invita a la nostalgia televisiva recordando cuando solo había un canal y todo "enganchaba". "Ahora tenemos 230 canales y decimos que no hay nada", asegura el almeriense.

La reflexión de Juan y Medio sobre la televisión de antes y la de ahora: "¿Nos hemos vuelto tontos?"

"Cuando solo había un canal, todo lo que ponían te quedabas embobado, todo te gustaba, ¿se acuerdan?", pregunta Juan y Medio a su público de 'La tarde, aquí y ahora', aprovechando para reflexionar sobre cómo ha cambiado la situación. "Ahora tenemos 230 canales y decimos: 'no hay nada en la tele'", asegura entre risas el almeriense. "¿Nos hemos vuelto tontos?", se pregunta.

Una reflexión con la que coinciden los colaboradores de Aruser@s en el plató."Cuando llegaron las autonómicas fue como un balón de oxígeno: ¡tenemos más opciones! Y ya con las privadas fue un festival", recuerda Alfonso Arús.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Visita de León XIV a España, en directo | El papa pone el foco en la migración con su visita al 'puerto de la vergüenza' en Canarias mientras PP y Vox se instalan en la "prioridad nacional"
  2. "Ya se me ha escapado Félix": Leire Díez intentó contactar con Bolaños por la nacionalidad de un exviceministro venezolano
  3. Nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán: Teherán cierra el estrecho de Ormuz y Trump exige que acepten el acuerdo
  4. Dos muertos y al menos 24 heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf
  5. Segunda noche de violencia racista en Belfast: la Policía trata de sofocar los disturbios con cañones de agua
  6. Llevar las uñas pintadas: el error que delató a la atracadora disfrazada de monja en el robo frustrado en la joyería de Madrid