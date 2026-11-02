Zaragoza organiza una gran liga de la tortilla con 42 locales para elegir el mejor pincho de la ciudad

La competición, que contará con una fase de grupos y eliminatorias hasta llegar a la gran final, ha despertado el interés de los colaboradores de Aruser@s.

En Aruser@s conocen muy bien el eterno debate entre los partidarios de la tortilla con cebolla y los que la prefieren sin ella. Una discusión que se ha convertido casi en una tradición del programa y que, por momentos, parece necesitar hasta un concurso propio para descubrir qué colaborador prepara la mejor tortilla.

Mientras llega ese momento, Elena Godessart ha contado una iniciativa que se ha puesto en marcha en Zaragoza: una gran liga de la tortilla en la que participan 42 establecimientos para competir por el título al mejor pincho de tortilla de la ciudad. "Lo obligatorio es que lleve huevo y patata y luego está la opción de poner cebolla o algo, que a mí personalmente no me hace falta", ha explicado la colaboradora, dejando clara su postura en esta particular batalla gastronómica.

La competición se desarrollará por fases. Primero habrá una liguilla de grupos que durará dos semanas y, después, llegarán los octavos de final, los cuartos y la gran final, prevista para finales de noviembre. Esta última cita contará con público y los participantes tendrán que cocinar sus tortillas en directo. "Si os pasáis por Zaragoza, todas las tortillas estarán expuestas al público", ha advertido la tertuliana.

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