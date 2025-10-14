Un youtuber visita la mayor tienda de Labubus del mundo y personaliza el suyo con la equipación del Real Madrid

Ahora
Un youtuber visita la mayor tienda de Labubus del mundo y viste al suyo con la equipación del Real Madrid

Virales de Aruser@s

Un creador de contenido se ha adentrado en la tienda más grande dedicada a los Labubus, y entre figuras exclusivas ha personalizado el suyo con la última camiseta del Real Madrid, unas Jordan y hasta un bolso de Louis Vuitton.

Si hay algo que ocupa minutos en el plató de Aruser@s, son los virales que muestran la fiebre por los Labubus, unos pequeños monstruitos que han robado el corazón de los más jóvenes hasta los más mayores.

En este caso, el creador de contenido '@TitoChurch' ha visitado la tienda más grande de Labubus del mundo. "Es una locura", alucina el joven nada más entrar por la puerta. "La cantidad de colecciones y gente que hay aquí es inexpicable", asegura Tito.

Desde figuras de coleccionismo hasta piezas personalizables o Labubus gigantes de un valor de más de 200 euros. "Acabo de encontrar una tienda que está llena de accesorios, ¡mirad la última equipación de este año del Real Madrid!", exclama Tito, quien finalmente compra la camiseta madridista, unas Jordan y un Luis Vuitton para su Labubu.

Desde el plató de Aruser@s, alucinan con el "tuneo" que se ha hecho. "¿Los complementos son de las marcas oficiales?", pregunta Patricia Benítez, que se sorprende con la cantidad de detalles que le puedes añadir al peluche.

