La 'abuela de dragones' reacciona a su nuevo Labubu: "Te la presto, pero de esta casa no sale"

Guadalupe, la entrañable 'yaya' viral de TikTok, recibe con emoción a un nuevo Labubu. En Aruser@s, siguen alucinando con su pasión por estos monstruitos que ya comparan con los míticos Gremlins.

"Sigue la fiebre de los Labubus", anuncia Alfonso Arús, que muestra otro viral de Guadalupe, 'la abuela de dragones' más famosa de internet, ilusionada por abrir una caja que contiene uno de estos pequeños monstruos.

"¡Un hermano!", exclama la yaya, al ver que su colección crece por momentos. La abuela abre su sorpresa y muestra a sus seguidores el colorido Labubu con un collar de perlas que le han regalado. "Es para comérsela", ríe, mientras no para de abrazar y dar 'mimos' a la nueva integrante de la familia. "¿Y la suavidad que tiene? ¡Parece el gatito de mi abuela!", asegura Guadalupe. "Te la presto, pero de esta casa no sale", le advierte a su nieta.

Desde el plató de Aruser@s, alucinan con la colección de Labubus que ya tiene la abuela de dragones de internet. "Tiene uno blanco que es gigante, ¡no sé cuánto le habrá costado!", comenta Hans Arús.

Alfonso Arús, por su parte, tiene claro que estos pequeños monstruitos cada día se parecen más a los Gremlins. "Tiene un aire muy parecido, con una oreja marciana", asegura.