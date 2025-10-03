Un español alucina al visitar el "mejor parque temático del mundo": "El show es impresionante"

"Yo haría 'el parque temático con las colas más largas del mundo'", bromea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

El youtuber español '@TitoChurch' viaja a Tailandia para visitar el parque temático asiático que acumula nueve Récords Guinness. "Yo haría 'el parque temático con las colas más largas del mundo'", bromea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

Este parque temático, premiado como "el mejor del mundo", está ubicado en Tailandia y hasta allí ha ido el youtuber español '@TitoChurch' para grabar un vídeo y mostrar a sus seguidores la impresionante experiencia.

Con nueve 'Récords Guinness', es un parque que opera con funcionalidad desde 2022. El palacio principal donde se hacen la mayoría de los espectáculos tiene dos de las plusmarcas. "Ha sido increíble y he podido ver la carroza más grande del mundo", detalla Tito, confesando que "el show es impresionante".

Un auténtico reino de luces con la "máquina de palomitas más grande del mundo" que ha dejado al joven sin palabras. "¡Qué locura de jardín lleno de LEDs!", exclama Tito, detallando que la decoración está hecha con "un millón y medio" de luces.

Desde el plató de Aruser@s,Alfonso Arús lanza una propuesta. "Haría lo mismo, pero en negativo; 'el parque temático con las colas más largas del mundo' o 'el parque temático donde llueve más días al año del mundo", bromea el presentador del programa, cerrando su idea con un inesperado 'zasca': "Creo que París ya tiene dos".