Un youtuber español transforma su día normal a versión de lujo: "Café Louis Vuitton por 7 euros"

El creador de contenido '@TitoChurch' ha probado las versiones premium de las actividades cotidianas. "¿Valdrá la pena?", se pregunta. En este vídeo puedes ver cómo ha ido su experiencia.

Un creador de contenido español, '@TitoChurch', ha mostrado a sus seguidores todos los servicios VIP que ha contratado por un día. "¿Vale la pena pagar por servicios premium?", pregunta a sus seguidores, antes de mostrar cómo ha ido "ser rico por un día".

Su mañana empieza en el gimnasio donde, tras contratar la opción de pase por un día por 44 euros, desvela todos los regalos y actividades a las que puede acceder: equipación nueva, toallas nuevas o poder pasar a la piscina del rooftop. Después de terminar la sesión de entrenamiento, se ha relajado en un sillón de hidromasaje.

Segunda parada: la cafetería de Louis Vuitton. "No te dejan pasar si no tienes reserva con antelación de dos meses", asegura el joven, que muestra la 'cookie' que se ha comprado por 20 euros. En el vídeo de su canal de youtube puedes ver el resto de actividades.

"Volviendo al gimnasio, entiendo que las que vayáis podáis elegir mediante la fotografía al entrenador, pero esto parece otro tipo de catálogo, ¡al final acabas pillando el guapo!", bromea Alfonso Arús.

