Remedio para el apagón: así puedes hacer una vela casera con un bastoncillo y jabón

¿Cómo hacer una vela casera sin cera a prueba de apagones? En este vídeo de Aruser@s te muestran el truco definitivo para improvisar un poco de luz con tan solo un bastoncillo y un jabón.

"Si el apagaron que viene ahora te pilla sin velas en casa atención", comenta Alfonso Arús entre risas, para mostrar un truco casero que ha levantando los tarjetones verdes de los colaboradores en el plató.

En el vídeo sobre estas líneas puede ver cómo fabricar una vela casera con un bastoncillo de limpiar las orejas y una pastilla de jabón. Con solo estos dos elementos, crearás una luz improvisada que te podrá salvar en más de una ocasión de algún apuro.

"Es un buen método para ver en la oscuridad si llega ese apagón", asegura Alfonso Arús. "Y encima hace olor, sale con aroma", comenta Angie Cárdenas.

