Un youtuber descubre que su edad "no es real" tras someterse a la prueba del hombre que dice que "nunca morirá"

"¿Y si te dijera que tu edad es una mentira?". Con esta premisa, el creador de contenido 'Browney Español' ha visitado a Bryan Johnson, el hombre que quiere ser inmortal.

Hans Arús presenta en Aruser@s el viral de Browney Español, el youtuber que ha querido comprobar hasta qué punto la ciencia puede cambiar la forma en la que entendemos el envejecimiento. Para ello, ha conocido a Bryan Johnson, a quien define como "el ser humano más analizado de la historia", un hombre que ha convertido su vida en un experimento con un único objetivo: vivir para siempre.

Durante su visita, el youtuber se ha sometido a una prueba capaz de medir cuánto envejeces al año. Un análisis que además de calcular la velocidad de envejecimiento, también determina la edad real del corazón y el estado hormonal del cuerpo.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver los resutados. Aunque la edad cronológica de Browney es de 25 años, la edad de su corazón se sitúa en 23,4, su edad hormonal en 18,9 y su ritmo de envejecimiento es de 0,88. Por lo que, según estos datos, su edad biológica real sería de 22,7 años.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús lanza una pullita con humor: "¿No es mejor preguntarle a ChatGPT la edad que aparentas?".

