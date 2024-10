Se había mantenido callado, pero ahora se ha pronunciado en torno a su separación. William Levy puso fin a su relación el pasado mes de abril con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos. Con polémica incluida. Ella sostuvo que tuvo que llamar a la policía cuando su expareja echó de su casa a su hija de 14 años al encontrarse en una situación comprometida con otra mujer, según recoge el diario 'Semana'.

Él se mantuvo ante esta polémica pero ahora se ha pronunciado para señalar que toda aquella historia es mentira, aunque sí que ha reconocido que ha sufrido mucho por sus dos hijos, con los que sigue en contacto diariamente. "Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado", ha dicho al respecto.

"Yo puedo tener algunos errores, como todo ser humano, pero como padre no vas a encontrar ni uno, soy un gran padre. De eso me siento muy orgulloso, de lo que he logrado hacer como padre, lo que he logrado alcanzar", ha explicado a la citada fuente.

Hace unos meses,aterrizó en España este verano para rodar su propia película, 'Bajo un volcán'. El filme narra la, capitán y piloto militar que llega a Tenerife cuando laparece haber remitido.

Dani, una experta vulcanóloga, teme una reactivación violenta inminente. Eso le lleva a un conflicto con el comité científico del organismo encargado. Con esa amenaza sobre el pueblo de Garachico, el amor y la pasión que nace entre ellos es tan inevitable como cualquier catástrofe natural. Una vez confirmada la amenaza, ambos deberán luchar contra el volcán y sus propios sentimientos.