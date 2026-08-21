¡Vuelve Aruser@s! Alfonso Arús y su equipo preparan una nueva temporada para hacer más llevadera la vuelta a la rutina

Las vacaciones llegan a su fin, pero las mañanas de laSexta vuelven a llenarse de humor, virales, actualidad y mucho cachondeo. Aruser@s regresa el próximo lunes 24 de agosto para acompañar a los espectadores desde primera hora.

Hay quien elige salir de la cama sin una sonrisa, madrugar a las malas y de mala uva. Y luego están quienes prefieren empezar el día informados, entretenidos y con una buena dosis de humor. Para ellos, vuelve Aruser@s.

A partir del lunes 24 de agosto, Alfonso Arús y su equipo regresan a laSexta después de unas merecidas vacaciones para recuperar la rutina de las mañanas con los mejores virales, el Imbécil del Día, los Arusoros, los zascas, las anécdotas familiares, los gambazos más surrealistas y las noticias de actualidad.

La nueva temporada llega cargada de historias capaces de dejar a cualquiera con la boca abierta: reencuentros después de años, rescates in extremis, pilladas de infidelidades, animales con habilidades sorprendentes y las situaciones más surrealistas que circulan por Internet. Todo ello, acompañado por el particular sentido del humor de Alfonso Arús y sus colaboradores habituales, que vuelven a convertir las primeras horas del día en una auténtica fiesta.

De lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 horas, Aruser@s vuelve a ser el plan perfecto para quienes necesitan un empujón para arrancar la mañana. El búfalo de las mañanas y su equipo madrugan por y para ti.

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