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Alfonso Arús desvela el secreto que lleva años escondiendo a su familia: "Tengo uno escondido que solo yo sé dónde está"

Un vídeo viral de Nachter en el que una madre estalla cuando su hijo le pide un metro hace que un secreto familiar de los Arús salte por los aires en pleno directo.

Alfonso Arús desvela el secreto que lleva años escondiendo a su familia: "Tengo uno escondido que solo yo sé dónde está"

"Yo tenía uno, pero como os dejo las cosas y no me las devolvéis, pues ya no lo tengo. Si guardarais las cosas en su sitio, eso no pasaría. No os voy a dejar nunca más nada. ¿Quieres un metro? ¡Te lo compras!", estalla una madre, interpretada por Nachter, el famoso creador de contenidos, en un vídeo viral que recoge Aruser@s.

Una situación que se vive en todas las casas de todas las familias de este país y que se repite sin cesar de generación en generación. Y si no, que se le pregunten a la familia Arús. "Es que el metro es difícil de ubicar, ¿dónde lo metes?", justifica Alfonso Arús.

"En casa nos pasa que tenemos como una neura con el metro que siempre gritamos: 'Ojo, voy a guardar aquí el metro", reconoce Angie Cárdenas. El presentador del programa de laSexta acaba haciendo una confesión frente a sus hijos y su mujer: "Es un secreto, pero tengo un segundo metro escondido que solo yo sé dónde está, porque ya doy por hecho que el primer metro se perderá, porque ya está perdido".

Tatiana Arús desvela su truco para no perderlo nunca.

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