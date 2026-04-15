¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Mesa.- Este hombre pretende hacer un truco a sus amigos levantando el mantel de la mesa sin tocarlo. Cuando le tiran un billete y él lo va a coger, le pega un golpe a la mesa que le da en toda la cara.

Novio.- Los amigos del novio lo mantean durante la ceremonia. Cuando lo sueltan al aire, se va de lado y cae de culo al suelo.

Lancha.- Un chico pretende lanzarse al agua saltando desde lo alto de una lancha. Pero, antes de impulsarse, resbala y cae de cabeza y sin control.

Alambrada.- Un joven trata de cruzar torpemente una cerca de alambres. Cuando consigue subir, no sin pocas dificultades, se le enganchan los calzoncillos en uno de los palos y no se puede soltar.

Papelera.- Estos tres amigos van por la calle y a uno se le ocurre patear una papelera. No contento con el primer intento, lo vuelve a hacer, pero la papelera gira y le da un buen golpe en la entrepierna.

Columpio.- Un chico se columpia en el salón de casa con una cinta colgada del techo. Por el peso, el invento se suelta y el joven cae de espaldas al suelo.

Neumático.- Dos amigos juegan en el garaje de casa. Uno se sienta en una tabla colocada sobre un neumático con un globo en su interior. Cuando el amigo pretende explotarlo, él sale despedido por los aires y cae de bruces.

Salto.- Una chica salta desde encima de una mesa confiando en que su amiga la cogerá en brazos, pero esta está más pendiente de la cámara y la joven se da con la cara en otra mesa que hay delante.

Farola.- Una mujer tiene la brillante idea de lamer una farola con temperaturas gélidas. En solo un segundo, la lengua se le queda enganchada y, al tirar de ella, se arranca la piel.

Taladro.- Un hombre pretende enchufar un taladro al alargador. Cuando le llega la corriente, se pone en marcha y él se pega tal susto que se abalanza sobre dos amigos y caen los tres al suelo.

¡Vota por tu vídeo favorito!