Si volvieras a nacer y pudieras elegir, ¿preferirías ser guapo o listo? El juego viral llega a Aruser@s

(David) Broncano para mí es un 3 -7. Es un tío que es muy carismático, muy inteligente, no es feo, pero claro, en el mundo en el que vivimos, ser guapo o tener atractivo físico te pone muy arriba", sigue dándole vueltas. "Yo creo que lo más equilibrado es un 6 - 4, 6 para inteligencia y carisma y 4 a belleza. Incluso, un 3 - 7.. Es un tío que es muy carismático, muy inteligente, no es feo, pero claro, en el mundo en el que vivimos,", sigue dándole vueltas.





En el plató del programa de laSexta, los colaboradores comienzan a dar sus respuestas. "Pero hay gente con mucho carisma que la ves más atractiva", asegura Angie Cárdenas sin dar más pistas sobre su elección. Alba Gutiérrez se decanta por un 6 inteligencia, 4 belleza. "Yo te diría 3 - 7", opina Rocío Cano, siendo la cantidad más baja para la belleza. "Te voy a decir por qué, porque creo que la belleza es algo que se acaba yendo". Su respuesta provoca una pañolada de su compañera de mesa.





que ellas sean las amigas simpáticas. Yo quiero ser el pibón. 8 - 2", resuelve rápidamente Patricia Benítez. "Hay que reconocer que, en general, la gente invierte más tiempo y dinero en potenciar el físico que la inteligencia. Eso es evidente", concluye Alfonso Arús. "Mira,. 8 - 2", resuelve rápidamente. "Hay que reconocer que, en general, la gente invierte más tiempo y dinero en potenciar el físico que la inteligencia. Eso es evidente", concluye

El creador de contenidos @carloscruzrzz propone un divertidoque no ha tardado en hacersey que ahora llega a Aruser@s: si volvierais a nacer y tuvierais, ¿qué escogeríais? "¿Cinco y cinco? No eres feo, no eres guapo... pero claro, como te vayas a un 9 - 1,", reflexiona el tiktoker acerca de las opciones posibles.