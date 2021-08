El zoológico de Amberes, en Bélgica, ha prohibido la entrada a una mujer por mantener una relación afectiva con un chimpancé.

Según recoge 'Gizmodo', la mujer ha llegado a tildar esta 'relación' de "aventura". "Amo a ese animal y él me ama a mí, no tengo nada más. A otros visitantes se les permite tener contacto. Entonces, ¿por qué no yo? Soy socia del zoo desde hace cuatro años. Chita siempre viene a verme cuando me ve", ha dicho en un vídeo recogido por 'De Telegraaf'.

Por su parte, los cuidadores del centro han asegurado que esto le está causando problemas al primate, que está viendo empeorada su relación con otros chimpancés del centro. Por ello, han decidido vetar la entrada a la mujer.

