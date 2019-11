Protesta contra el chófer de un autobús al ritmo de Michael Jackson. En Lieja, Bélgica, un hombre se para en medio de la carretera y frena el avance de un bus cantando a pleno pulmón el tema 'They Don't Care About Us'.

En las imágenes se puede ver a un hombre protestando frente al vehículo y con su mano apoyada en el parabrisas con un guante blanco, mientras entona el éxito 'They Don't Care About Us' de Michael Jackson.

El conductor se muestra pasivo ante la actuación, a la vez que se escucha como los vehículos que hay detrás empiezan a impacientarse, tocando el claxon.

El vídeo, que fue grabado por un viandante con su móvil, se ha hecho viral en redes por la creativa forma de protesta en esta calle de Bélgica.

