Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral de Tik Tokque ya acumula más de tres millones de visualizaciones. Se trata de un vídeo en el que una joven se graba mientras va a casa de unos de sus padres caminando con una maleta por la calle. La joven critica duramente que sea ella la que se tenga que mover de un lado a otro como si fuera una nómada sin casa y manda un mensaje rotundo a las parejas que quieran tener hijos.

"Toda la gente con padres divorciados va a entender esto", afirma la joven, que destaca que la gente que vive con los padres en la misma casa viven muy tranquilos. "No como yo, que soy una pobre nómada, que para sobrevivir llevo una maleta", destaca la chica, que afirma que sus padres le han "condenado de por vida a estar maleta arriba maleta abajo".

"Por favor, futuras parejas que están a punto de contraer matrimonio, no seáis tan hijos de p*** y tenerlo claro", insiste la joven, que manda otro mensaje: "No pasa nada si decís que no y no os casáis, per luego no tengáis hijos porque esto es lo que les vais a provocar, un infierno de caminatas y maletas".