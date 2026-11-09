El viral entusiasmo de un padre al descubrir que le ha tocado ser presidente de mesa electoral: "¿No tenemos nada ese fin de semana, no?"

Con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca, los ciudadanos empiezan a descubrir si son uno de los elegidos para estar en una mesa electoral.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, muchos ciudadanos ya están pendientes de saber si han sido uno de los 'elegidos' para formar parte de una mesa electoral. Según han desvelado en el plató de Aruser@s, una de las afortunadas, o no tanto, ha sido la colaboradora Elena Godessart. Pero no es la única, Alfonso Arús ha mostrado en los virales del día el vídeo de un padre que se ha hecho viral por su sorprendente entusiasmo al enterarse de que le ha tocado ser presidente de mesa.

"Formas parte de la historia de España", le comunica una mujer al darle la noticia. "¿No tenemos nada ese fin de semana, no?", pregunta él entre risas, como quien acaba de recibir una invitación a un plan de lo más apetecible.

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