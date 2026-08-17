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El viral cabreo de una mujer con su marido que acaba 'ahogando' su PlayStation 5

Una discusión de pareja acaba de la forma más surrealista: una mujer decide vengarse de su marido atacando directamente a su PlayStation 5.

El viral cabreo de una mujer con su marido que acaba 'ahogando' su PlayStation 5

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los 'eings' de la temporada que demuestra que las discusiones de pareja pueden acabar en 'momentazos' insospechados. Como vemos en las imágenes, una mujer aparentemente enfadada con su marido porque no le está haciendo caso, coge un jarrón lleno de agua y comienza a echarlo directamente sobre su PlayStation 5. Mientras la consola recibe el agua, de fondo pueden escucharse algunos gritos, mientras ella continúa con su particular venganza."Es motivo de divorcio", sentencia entre risas Angie Cárdenas.

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