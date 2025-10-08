La pelea de una pareja en las barcas de El Retiro acaba con el chico en el agua y se hace viral: este es el vídeo del momento

La pareja que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s pelea en las barcas del Retiro de Madrid. El final repentino de la discusión acaba pasado por agua.

A veces, las discusiones de pareja surgen en los momentos más inesperados y en los lugares más inadecuados. Y si no, que se lo digan a los chicos que protagonizan este vídeo viral de @vidamadrid que recoge Aruser@s.

"Por la cosa más absurda, por la cosa más trivial", comenta Alfonso Arús sobre las imágenes de la pelea de estos novios sobre las barcas del estanque del parque de El Retiro de Madrid. En un momento dado, él se levanta y ella aprovecha la oportunidad para tirarlo al agua. Una reacción que sorprende a los tertulianos del programa de laSexta.

El chaval, con el orgullo herido, nada hasta la orilla en lugar de intentar volver a subir a la barquita. "La discusión no es por quién rema ni por cómo rema", se aventura a adivinar Tatiana Arús.

David Broc se ha quedado con las ganas de saber qué pasa después. ¿Se habrán reconciliado o habrán seguido discutiendo en el parque? Por favor, si alguien lo sabe, que se ponga en contacto con nosotros. Gracias.

