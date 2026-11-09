La viral bronca de dos vecinos por una plaza de garaje: "Vete a la mierda, ¡cómo salgo de aquí!"

Las disputas entre vecinos pueden saltar por los motivos más inesperados y acabar convirtiéndose en virales en las redes sociales. Esta vez, un aparcamiento ha sido el escenario del enfrentamiento.

"¿Quién tiene razón?", lanza la pregunta Alfonso Arús, que ha presentado en el plató de Aruser@s un nuevo viral de enfrentamientos entre vecinos. Esta vez, la disputa tiene lugar en un garaje comunitario, donde una plaza de aparcamiento se ha convertido en el origen del conflicto.

El protagonista del vídeo ha aparcado su coche dentro de las líneas que delimitan su plaza, pero su vecina se ha quejado porque apenas tiene espacio para abrir la puerta y sacar su vehículo. Una situación que ha terminado dando lugar a una discusión que el hombre ha decidido grabar.

"Esto no es broma, tengo que bajar a mover el coche porque mi vecina dice que no cabe por la puerta", explica el conductor, que insiste en que ha estacionado correctamente. "Estoy dentro de mi línea", defiende, antes de anunciar que va a compartir las imágenes en redes sociales: "Esto lo voy a subir a TikTok. Estoy dentro de mi línea, ¡esto es mi día a día!".

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos se han posicionado mayoritariamente del lado del hombre, al considerar que ha aparcado dentro de los límites de su plaza. No obstante, también han señalado que "podría haber tenido un gesto" con su vecina.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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