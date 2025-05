El viral de Almeida presentando a Carvajal como pregonero de San Isidro: "A mí, que soy de la otra acera, me suena"

José Luiz Martínez Almeida ha dado un divertido discurso para presentar al pregonero de San Isidro 2025: "El capitán del Real Madrid, 6 veces campeón de Europa con el Madrid, extraordinaria persona y muy orgulloso de sus raíces madrileñas". "Yo, que soy de la otra acera, me suena bastante", bromea el alcalde de Madrid.

Por su parte, Dani Carvajal ha realizado un emotivo discurso de agradecimiento afirmando que cuando recibió la propuesta del alcalde de ser pregonero de las fiestas de San Isidro "estaba atravesando un momento complicado" de su carrera.

"Una lesión dura, de esas que no solo duelen en el cuerpo, sino también en el ánimo", ha confesado Carvajal, que ha destacado que "cuando uno vive por y para el deporte, quedarse parado es como desaparecer". Sin embargo, ha asegurado que esta propuesta le llegó "como un chute de energía". "Como un gesto de cariño de mi ciudad, como si Madrid me dijera 'no te preocupes, aquí estamos y vamos contigo'", ha finalizado el capitán del Real Madrid.

Por su parte, Alfonso Arús confiesa en el plató de Aruser@s que él hubiera preferido a Rüdiger "como pregonero": "Hubiera sido más determinante".