El vídeo viral de Sydney Sweeney con unas españolas en plena despedida de soltera en Lisboa

Unas jóvenes españolas, que estaban en Lisboa disfrutando de una despedida de soltera, se encontraron en plena calle a Sydney Sweeney, quien, muy agradable se paró a charlar y a hacerse una foto con ellas.

Sydney Sweeney se ha convertido en la protagonista de una despedida de soltera de unas españolas en Lisboa, Portugal. La joven actriz se encontraba paseando por las calles de la capital portuguesa cuando el grupo de amigas la paró tras reconocerla.

Sydney, con unas gafas y ropa informal, se paró a charlar con las españolas de forma muy amigable, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia. Mientras, el grupo de chicas no daba crédito al ver a una de las actrices de Hollywood más demandadas del momento y pidió hacerse una foto con ella, a lo que Sydney aceptó encantada.

El vídeo de Sydney Sweeney a lo Ana Mena

Por otro lado, hace unos programas Tatiana Arús destacaba que a Sydney Sweeney se le había ocurrido hacer una campaña de publicidad de su marca de lencería "como si fuese una película Disney", pero Alfonso Arús no estaba de acuerdo tras ver el sensual vídeo.