Ahora

Viral

El vídeo viral de Sydney Sweeney con unas españolas en plena despedida de soltera en Lisboa

Unas jóvenes españolas, que estaban en Lisboa disfrutando de una despedida de soltera, se encontraron en plena calle a Sydney Sweeney, quien, muy agradable se paró a charlar y a hacerse una foto con ellas.

El vídeo viral de Sydney Sweeney con unas españolas en plena despedida de soltera en Lisboa

Sydney Sweeney se ha convertido en la protagonista de una despedida de soltera de unas españolas en Lisboa, Portugal. La joven actriz se encontraba paseando por las calles de la capital portuguesa cuando el grupo de amigas la paró tras reconocerla.

Sydney, con unas gafas y ropa informal, se paró a charlar con las españolas de forma muy amigable, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia. Mientras, el grupo de chicas no daba crédito al ver a una de las actrices de Hollywood más demandadas del momento y pidió hacerse una foto con ella, a lo que Sydney aceptó encantada.

El vídeo de Sydney Sweeney a lo Ana Mena

Por otro lado, hace unos programas Tatiana Arús destacaba que a Sydney Sweeney se le había ocurrido hacer una campaña de publicidad de su marca de lencería "como si fuese una película Disney", pero Alfonso Arús no estaba de acuerdo tras ver el sensual vídeo.

Las 6 de laSexta

  1. Irán hace oídos sordos a Trump y amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EEUU
  2. Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos al 2% antes de que "las tres derechas" lo tumben
  3. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. La izquierda logra retener París, Marsella y Lyon en las municipales francesas mientras la ultraderecha se hace con Niza
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"