El vídeo de Sydney Sweeney en ropa interior a lo Ana Mena que alucina a Alfonso Arús: "Cómo ha cambiado Disney"

Tatiana Arús afirma que a Sydney Sweeney se le ha ocurrido hacer una campaña de publicidad de su marca de lencería "como si fuese una película Disney", pero Alfonso Arús no está de acuerdo tras ver el sensual vídeo.

Tatiana Arús destaca la nueva idea de Sydney Sweeney para promocionar su nueva marca de lencería: "Ahora se le ha ocurrido hacer como si fuese una película Disney". Sin embargo, al mostrar las imágenes de la actriz en el vídeo principal de esta noticia, los colaboradores bromean en plató: "Bueno Disney...".

"Cómo ha cambiado Disney", destaca Alfonso Arús al ver a la actriz en ropa interior conduciendo un tractor o cortando las plantas. Y es que Tatiana Arús explica que en el vídeo "se ven algunas referencias que nos recuerdan a esas películas como el cesto de la Bella Durmiente". "Pues yo la veo como Ana Mena", destaca el presentador en referencia al último videoclip de la cantante española: 'Lárgate'".

Algo en lo que está de acuerdo Tatiana Arús, que enseña dicho videoclip: "Ana Mena fue la precursora de conducir ese tractor y de dar a comer a las gallinas en ropa interior". "Yo creo que Ana Mena ha sido la precursora y luego Sydney se ha subido al carro", destaca Alfonso Arús, que, sin embargo, pregunta a la colaboradora si de verdad esas imágenes le recuerdan a Disney. "Es porque ella lo presenta como un cuento", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, el presentador enseña las últimas imágenes de Kim Kardashian en una de las tiendas de su marca de lencería en París: "Llega la celosa, va a rebufo porque Sydney Sweeney le está comiendo la tostada, así que se está poniendo las pilas".

