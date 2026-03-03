Alfonso Arús, sobre las poses imposibles de Sydney Sweeney en ropa interior: "Todo sea por vender unas bragas"

"Es muy divertido ver el making of de cómo hace esas sesionas fotográficas que luego lucen tan bien", destaca Tatiana Arús al ver este vídeo de Sydney Sweeney posando para su campaña de lencería.

Sydney Sweeney ha compartido en sus redes sociales este vídeo en el que bromea sobre las poses imposibles que tiene que hacer en las campañas publicitarias. "Es muy divertido ver el making of de cómo hace esas sesionas fotográficas que luego lucen tan bien", destaca Tatiana Arús, que resalta que "el making of no es nada fácil".

"Vemos cómo se sube en la silla y hace posturas imposibles que creo que ponen a prueba la ropa interior que luce tan bien ella", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas señala que "hay poses que son de gimnasio". "Todo sea para poder vender unas bragas", afirma el presentador de Aruser@s en el plató, donde Alba Gutiérrez destaca que la actriz se sube en la silla pero la braga "sigue en su sitio".

El vídeo de Sydney Sweeney en ropa interior a lo Ana Mena

Por otro lado, hace unas semanas Tatiana Arús destacaba que a Sydney Sweeney se le había ocurrido hacer una campaña de publicidad de su marca de lencería "como si fuese una película Disney", pero Alfonso Arús no estaba de acuerdo tras ver este sensual vídeo.