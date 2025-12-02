El emocionante homenaje de un joven a su abuelo gracias a la inteligencia artificial

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta la conmovedora historia de Luis, un cordobés de 27 años que ha utilizado la IA para devolver a la vida antiguas fotos familiares y sorprender a su abuelo.

Alfonso Arús comparte en los 'Super Olé' uno de los virales más emotivos del momento: el detalle que Luis, un joven de Córdoba, ha tenido con su yayo utilizando la inteligencia artificial.

El chico ha tomado varias fotografías en blanco y negro de su abuelo y de su familia y, mediante IA, les ha dado movimiento para transformarlas en pequeños vídeos llenos de vida.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, los recuerdos estáticos de la infancia se convierten en escenas que parecen recién grabadas. "No le entra en la cabeza ver las imágenes en movimiento", comenta el presentador del programa.

