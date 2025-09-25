'Top expertos'
En Aruser@s debaten sobre por qué recordamos datos absurdos y almacenamos recuerdos inútiles
Un estudio confirma lo que muchos sospechan: nuestra memoria prioriza datos irrelevantes frente a información útil. En Aruser@s, los tertulianos reflexionan entre risas y ejemplos personales.
¿Por qué solo nos acordamos de los datos inútiles? Un estudio ha confirmado esta extraña habilidad de priorizar y almacenar recuerdos no tan útiles en el cerebro, y los Aruser@s han debatido sobre ello en el plató.
"Esto pasa mucho en la época escolar, ¡tantos temarios estudiados y no nos acordábamos de la mitad, pero sí de anécdotas!", asegura Tatiana Arús, algo en lo que está de acuerdo Hans. "Sabías que lo que te preguntaban estaba en una página del libro, pero no de la respuesta", dice el colaborador entre risas.
"Dicen que si para ti ha sido emocionante ese dato, lo recuerdas con mayor facilidad", explica Angie Cárdenas. Rocío Cano lo relaciona con los 'tours' que haces de visita por las ciudades: "Te quedas siempre con la anécdota curiosa". "Yo recuerdo más nombres de jugadores que han disputado un partido, que han pasado sin pena ni gloria, que de uno que estuvo siete temporadas", confiesa Alfonso Arús.