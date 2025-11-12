El emotivo vídeo del reencuentro de Miguel con su perro tras pasar dos meses en el Hospital

Tras pasar 82 días ingresado por una neumonía, Miguel ha protagonizado un reencuentro que ha emocionado a todos: su perro fue a recibirlo al ser dado de alta, desatando una escena llena de saltos, abrazos y lágrimas.

Tras haber estado ingresado 82 días por una neumonía en el Hospital, Miguel ha recibido la inesperada y emocionante visita de su compañero de vida: su perrete. Un emotivo reencuentro que han recogido sus familiares en vídeo.

"En todo ese tiempo echo mucho de menos a su perro y el día que le dieron en alta el perro fue a recibirlo entre saltos de alegría abrazos", detalla Alfonso Arús, mientras el plató se ha conmovido con las imágenes

El can salta sobre sus rodillas mientras el yayo no para de abrazarlo y llorar de la emoción del momento. "Hay sitios donde dejan entrar a los animales porque les hace muy bien a los pacientes", asegura Angie Cárdenas.

