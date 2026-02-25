El 'tierra, trágame' más original de una boda: postres que revelan los secretos de los invitados

Olvida las flores, relojes o dedicatorias: una pareja ha decidido que sus invitados se lleven a casa sus propios secretos. Las galletas de la fortuna con "chismes" causan sensacion en redes.

En lugar del tradicional regalo, una pareja sorprende a sus comensales durante la boda con una propuesta de lo más original: colocar galletas de la fortuna con mensajes que muchos querrían haber mantenido en secreto.

En vez de flores, relojes o postales cerca del plato, esta ingeniosa forma de poner a los invitados en apuros se ha hecho viral. Chismes, anécdotas curiosas y datos que quizás nadie quería revelar fueron servidos como postre, provocando reacciones de todo tipo.

Con mucho sentido del humor, los novios grabaron las reacciones de los invitados al descubrir los "cotilleos", tal como explica la colaboradora Alba Sánchez: "Así han logrado que todos los grupos se conozcan y tengan conversación asegurada toda la noche".

Para Alfonso Arús, la tarea más difícil es elegir bien el chisme. "Si te toca que tu pareja actual se lió con alguien de otra mesa te arruinan la noche", bromea Alba Gutiérrez. "Aquí, en vez del clásico 'de una boda sale otra boda', sale un divorcio", añade entre risas Angie Cárdenas.

Rocío Cano apunta que la "clave" está en no mezclar chismes sobre personas presentes en la boda, pero Alfonso Arús insiste: "Para que sea un chisme de verdad, tiene que tener un poco de picardía".

