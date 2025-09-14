Miguel Ángel Silvestre, pillado en actitud cariñosa con Nerea Rodríguez, exconcursante de OT

"Es una triste noticia para mí", bromea Tatiana Arús en Aruser@s Weekend. Informaciones de última hora apuntan a que Miguel Ángel Silvestre podría tener una nueva ilusión: Nerea Rodríguez, exconcursante de OT.

El verano ya está llegando a su final, pero cuando se va el calor, parece ser que los chicos se siguen enamorando. Tras contarnos todo lo que se sabe sobre la posible nueva ilusión de Carlos Alcaraz, la modelo Brooks Nader, Tatiana Arús desvela en Aruser@s Weekend un auténtico bombazo de última hora.

Y es que, al parecer, Miguel Ángel Silvestre podría tener una nueva ilusión. "Es una triste noticia para mí", bromea la colaboradora, para después darnos más detalles acerca de esta noticia.

"Después de poner punto final a su relación con Rebeca Toribio, muchos son los que apuntan a que se estaría dejando querer conjuntamente con Nerea Rodríguez, de OT 17", desvela.

Según se rumorea, se les ha visto en "actitud cariñosa" en Ibiza. "La tensión viene de lejos: comparten grupo de amigos y se estuvieron intercambiando mensajes", cuenta la tertuliana.