Una niña conmueve las redes con su campaña para ayudar a su padre a encontrar trabajo

Una pequeña recorre su vecindario repartiendo tarjetas con la información laboral de su padre para "hacer propaganda", un gesto que ha enternecido al equipo de Aruser@s.

Alfonso Arús presenta en los 'Super Olè' la historia que está emocionando a las redes: la iniciativa de una niña que, decidida a ayudar a su padre a encontrar empleo, recorre puerta a puerta su barrio repartiendo una tarjeta con los datos profesionales de él.

La pequeña toca el timbre, explica su propósito con total inocencia, muestra la tarjeta y se marcha dejando una estela de ternura: "Hola, vengo a hacer la propaganda de mi papá".

El gesto ha conmovido a los colaboradores de Aruser@s en el plató. "Lo único que quiere es darle la satisfacción al padre, que se sienta útil y que pueda trabajar", comenta Angie Cárdenas tras ver el vídeo viral.

