El vídeo de Georgina Rodríguez con Sofía Hamela intentando recuperar su brillo tras perder su anillo: "No brillo como quiero"

Georgina Rodríguez protagoniza esta campaña de L'Oreal en la que busca desesperadamente recuperar su brillo tras perder su anillo de compromiso: "Con este vestido vaquero desconcentro a cualquiera, pero no brillo como yo quiero".

Georgina Rodríguez ha estrenado una nueva campaña publicitaria con L'Oreal. "¡Estoy desesperada, he perdido mi anillo!", arranca la pareja de Cristiano Ronaldo el vídeo, en el que se puede ver que, a pesar de ponerse espectaculares looks para sustituir el brillo de su anillo, no termina de conseguirlo.

"Con este vestido vaquero desconcentro a cualquiera, pero no brillo como yo quiero", destaca la modelo, que insiste en que sigue "sin recuperar" su brillo: "Incluso soy la estrella de un reality, pero no brillo lo suficiente".

Sin embargo, la cosa cambia cuando se pone una mascarilla facial gracias al consejo de una amiga, la influencer Sofía Hamela, quien le devuelve su anillo. "Es que no te iba a compartir mi brillo a cambio de nada", confiesa la influencer mientras Georgina destaca encantada: "Ahora tengo dos cosas que brillan, mi anillo y mi piel".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús pregunta por qué "la chica que habla con ella", Sofía Hamela, "tiene la misma voz que todas las demás": "Parecen todas que tienen 12 años". "Se parece a Aitana", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

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