El aumento de las temperaturas ha provocado que en una playa de Murcia, la playa de Los Urrutias, haya quedado invadida por cientos de medusas 'huevo frito'. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, explica que él no lo ha visto nunca. "Sí que es normal que las haya en el Mar Menor pero nunca había visto tantas juntas", indica.

Cacho tranquiliza a los zapeadores al indica que no son peligrosas ya que pican pero no son urticantes. "Tiene un diámetro entre 15 y 20 centímetros y no les gusta nada el agua dulce. Justo allí la cuenca hidrográfica que más sequía tiene es la del Segura entonces cuanto menos agua evacúen los ríos en el mar más medusas habrá", indica.

"Lo que hace el agua dulce es que haya menos concentración de sal en la orilla y que se acerquen menos", añade. En cuanto a hasta cuando pueden estar las medusas en la playa, Francisco indica que "si las condiciones cambian de salinidad se morirán pero ahora, que no va haber lluvias, no va a haber problema".