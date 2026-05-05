Alfonso Arús, sobre el estilismo de Heidi Klum para la Met Gala 2026: "Parece la típica estatua de Las Ramblas"

En Aruser@s, Alfonso Arús analiza con humor los 'looks' más comentados de la Met Gala 2026, desde Bad Bunny hasta Georgina Rodríguez o Sudha Reddy, en una noche marcada por la extravagancia y la creatividad.

En Aruser@s, los tertulianos comentan los estilismos más virales de la Met Gala 2026: desde Bad Bunny disfrazado de anciano, con canas y arrugas, pasando por Georgina Rodríguez y su estilismo inspirado en la Virgen de Fátima, hasta el debut de la empresaria india Sudha Reddy, que también ha generado debate por el valor de su espectacular diseño.

Uno de los momentos más comentados ha sido el de Heidi Klum. "Parece la típica estatua que se pone en Las Ramblas", ha bromeado Alfonso Arús, reconociendo que su look encajaba perfectamente con la temática de la gala: "La moda es arte".

"Yo he propuesto que para la próxima alguien salga vestido de sargazo, ya que ha triunfado el modelito de musgo", ha añadido Alfonso Arús entre risas, refiriéndose al diseño de Janelle Monáe, un vestido a medida de Christian Siriano confeccionado con musgo.

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