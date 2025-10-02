Una tiktoker, a la gente de Madrid que se queja del metro: "En Granada pasa cada 20 minutos, ¿nos tranquilizamos?"

En Aruser@s, muestran el vídeo viral de la tiktoker Sirius, '@iamsiriusstar', quejándose de la gente de Madrid que "suspira" porque el metro llega "en cuatro minutos": "En Granada tarda 20".

"No hay cosa más surrealista que la gente que se queja de que el metro llega 'en cuatro minutos', ¿nos tranquilizamos?", expone la tiktoker Sirius, '@iamsiriusstar', a sus seguidores, quejándose de "las prisas" de la gente.

"En Granada pasa cada 20 minutos, ¡qué me estás contando! "La gente en Madrid vive en otra realidad paralela", concluye la creadora de contenido.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores le dan la razón a la influencer. "Nos quejamos por todo", asegura Angie Cárdenas. Para María Moya, "estamos malacostumbrados". "El metro, en hora punta, viene cada minuto y si no, en cuatro. Yo, que lo utilizo cada día, me enfado cuando lo pierdo y, en cambio, con el bus, cuando lo pierdo, ¡son 15 minutos!", confiesa la tertuliana.

