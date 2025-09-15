Una tiktoker estalla contra los que ocupan el pasillo del bus dejando libre el asiento de la ventana: "¡Muévete!"

La creadora de contenido '@iamsiriusstar' se gana el aplauso de los colaboradores de Aruser@s al señalar una costumbre que muchos consideran egoísta: sentarse en el pasillo del autobús mientras el asiento de la ventana queda vacío.

Entras al autobús y alguien ha decidido sentarse en el pasillo dejando el asiento de la ventanilla vacío: ¿por qué?. Es la pregunta que ha lanzado la tiktoker '@iamsiriusstar' a sus seguidores. Una prática que "no entiende" por qué lo hace la gente.

"¿Para qué dejas el lado de la ventana vacío?", dice visiblemente frustrada. Pero lo que más le molesta no es solo la elección de asiento, sino la reacción cuando alguien quiere sentarse: "No se deslizan hacia la ventana, no. Hacen un pasillo para que pases tú por encima de ellos".

"Y te queda sentarte ahí y cuando llegue la hora de salir, volver a pasar por encima de ellos: '¡Muévete a la puñetera ventana que vas a bajar en la última puñetera parada!'", zanja la tiktoker.

Desde el plató de Aruser@s, la mayoría de los colaboradores están de acuerdo con la joven, aunque David Broc confiesa que suele ser de "esas personas". "Si voy a bajar en las próximas dos paradas, prefiero ponerme en el pasillo", explica, a lo que Hans Arús responde: "No tiene sentido, porque de la otra forma solo molestas una vez; de la tuya, molestas dos veces".