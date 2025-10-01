"Ni 'bro' ni 'bru' ni mierda, aquí somos gente mayor y decimos 'tronco'": el grito de guerra de un tiktoker millenial arrasa en redes

Tío, pisha, acho, nano, illo, tete, máquina, colega, crack, monstruo, fiera, titán, alhaja... Llámanos lo que quieras, pero no nos llames 'bro', tronco, porque los aruser@s ya tenemos una edad. Y Miquel Serrano, también.

"Tiene toda la razón", sentencia Alfonso Arús antes de dar paso a este vídeo viral de Miquel Serrano que arrasa en el plató de Aruser@s y se cuela en la liga de los 'zascas'. Y es que en este programa, algunos de los que están delante de las cámaras y otros de los que estamos tras de los teclados, peinamos ya alguna que otra cana.

Es por ello que nos sentimos más que identificados con este tiktoker y su 'grito de guerra': "Ni 'bro' ni 'bru' ni mierda, aquí somos gente mayor y decimos 'tronco'". "¿Qué pasa, tronco?", dice a modo de ejemplo, sin descartar "fiera" o "tío".

"Lo de bro es horroroso, pero lo de tronco era peor", reconoce el presentador de laSexta. "Para mí, lo peor es 'hola, jefe'", se queja Arthur Arús. "Pues a mí, 'jefe' me gusta", reconoce David Broc.

Tatiana Arús se acuerda de "tete" y María Moya de "mano/hermano". Y tú, ¿sabes alguna otra palabra más para llamar a tu 'bro'?

