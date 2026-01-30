Kim Kardashian posa con la lencería de su marca tras el éxito de Sydney Sweeney: "Está un poco celosa"

Alfonso Arús cree que Kim Kardashian "está un poco celosa" tras el éxito de la marca de lencería de Sydney Sweeney: "Está tomando nota y ha posado ella también con su colección de lencería".

La gran campaña publicitaria que está haciendo Sydney Sweeney de su nueva marca de lencería parece que está dando sus frutos y es que ha agotado su primera colección en segundos. "Ha sido una locura", afirma Tatiana Arús, que explica que "en cuestión de segundos se agotó todo, sobre todo los sujetadores, que estaban disponibles en cuatro colores".

"Esta chica tiene mucho pecho y está haciendo sujetadores bonitos para mujeres de mucho pecho, que muchas veces es difícil de encontrar", explica Alba Gutiérrez. Por otro lado, Alfonso Arús destaca que cree que Kim Kardashian "está un poco celosa": "Está tomando nota y ha posado ya con su colección de lencería".

Y es que Kim Kardashian también "tiene una marca de lencería, que en EEUU es una auténtica revolución, en la que apuesta mucho por el tema de las fajas", explica Tatiana Arús, que, sin embargo, reflexiona: "En este caso, ¿es casualidad que pose ella misma ahora con la ropa interior en sus redes sociales?". Además, la colaboradora de Aruser@s explica que los productos de la marca de Kim Kardashian le recuerdan a los de Sydney Sweeney.

