Alfonso Arús, tras ver el vídeo de Sydney Sweeney en ropa interior en plena calle: "¿No pasa frío?"

Sydney Sweeney ha salido de un coche en ropa interior para promocionar su nueva marca de lencería. Alfonso Arús no da crédito al verla en este vídeo: "Bajar del coche así es arriesgado".

Sydney Sweeney ha sorprendido a todos al bajar de un coche en ropa interior a la llegada a los cines donde se está promocionando su nueva marca de lencería. "¿No pasa frío?", pregunta Alfonso Arús, que reflexiona en el vídeo: "Bajar así es arriesgado".

"Es indiscutible que la campaña promocional que está haciendo es sensacional", asegura, por su lado, Tatiana Arús, que destaca que "nadie como ella para lucir su propia colección y bajar de esta guisa del vehículo". "Está bien porque está cómoda", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús afirma que la actriz va "fresca y aireada".

Sydney Sweeney cuelga sujetadores en el cartel de Hollywood

Y es que la actriz no para de generar polémica. Antes de aparecer en plena calle en ropa interior, Sydney Sweeney ha colgado sujetadores en el cartel de Hollywood para promocionar su línea de ropa interior. Además, su nueva firma de ropa interior que cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos, quien habría invertido mil millones de dólares para impulsar la nueva colección.

