Alba Carrillo denuncia que su ex escribe a medios en los que ella participa para intentar censurarla: "Con un mail de la Complutense"

"Las amenazas legales las hace a través de un mail de la Universidad Complutense de Madrid, un estamento público sufragado por todos", denuncia Alba Carrillo en este vídeo que recoge Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

Alba Carrillo vuelve a situarse entre las protagonistas de la sección de hoy de los 'zascas' de Aruser@s. En esta ocasión, el dardo va dirigido a uno de sus ex, a quien acusa de estar contactando de manera reiterada con todos los medios en los que ella trabaja o colabora.

Según relata la colaboradora, uno de sus antiguos compañeros sentimentales se estaría dedicando a escribir a distintos medios para hablar de ella. "Esta semana ha escrito a un pódcast al que yo he asistido para hablar sobre mí y sobre mi participación en ese medio de comunicación", denuncia en este vídeo.

De sus declaraciones se desprende, además, que esta persona la habría amenazado con acciones legales, y que lo habría hecho "a través de un mail de la Universidad Complutense de Madrid". Carrillo subraya la gravedad del asunto al recordar que se trata de un "estamento público sufragado por todos". "Para que tú utilices ese mail para tus cuitas personales", le reprocha directamente a su expareja.

"Está muy claro a quien se refiere", comenta Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta, aunque el presentador opta por no mencionar el nombre de la persona que podría darse por aludida por las palabras de Alba Carrillo.

