El vídeo en el que Karol G hace cantar al público 'Si Antes Te Hubiera Conocido' tras ganar un Billboard de la Música Latina

Karol G ha ganado uno de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que también ha premiado a Bad Bunny y Fuerza Rígida.

Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida han sido los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde la colombiana ha protagonizado un divertido momento al recoger el galardón.

"Cambiaron el premio y ahora combina con mi vestido", destaca, entre risas, Karol G, que ha lucido un espectacular vestido dorado de palabra de honor. Además, la artista ha sorprendido cantando una de sus canciones más conocidas, 'Si Antes Te Hubiera Conocido', mientras pedía al público que se animara a cantar con ella: "¿Dónde está esa energía?".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús abre debate en el plató de Aruser@s: "¿Por qué todos los cantantes ceden al público la nota más alta?". "Por seguridad", explica Tatiana Arús, que afirma que cuando lo hacen "a capela no siempre empiezan con la tonalidad buena".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.