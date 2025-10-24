Una azafata revela cuál es el peor asiento del avión: "Nadie lo pide"

Una azafata desvela qué asiento deberíamos evitar al volar, y su respuesta sorprende a muchos colaboradores de Aruser@s: la última fila encabeza la lista por sus ruidos, olores y falta de comodidad.

Una azafataha desvelado cuál es el peor asiento a la hora de coger un vuelo. Una reflexión que ha desatado debate en el plató de Aruser@s, donde varios colaboradores defienden contundentes el asiento del medio.

¿Lo peor? La última fila: "Hay tráfico constante de gente que va al baño, ruidos de la cocina donde hay luces encendidas, azafatas que se ponen al día con sus chismes, olores provenientes del baño y en muchos asientos estos asientos no se reclinan".

En segundo lugar, el asiento del pasillo: "Es una pesadilla para dormir; la gente te golpea constantemente al pasar, el carrito de la comida te roza y no tienes lugar para apoyar la cabeza sin estorbar".

Por último, la creadora de contenido '@Barbiebac' habla del "temido" asiento del medio, el que "nadie quiere ni pide". "Es el más incómodo; vas a tener que compartir espacio con los dos pasajeros".

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas defiende el pasillo antes de que "el carrito le atropelle". Una reflexión a la que se suma Alba Gutiérrez: "Y tienes dos hombros para apoyarte si vas con familiares".

