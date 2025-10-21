El vídeo de la reacción de Alfonso Arús a la ruptura de Karol G y Feid: "Hacían una pareja con futuro"

Al parecer, Karol G y Feid ya no están juntos. Una noticia que pilla por sorpresa a Alfonso Arús, que destaca que los artistas parecía que tenían futuro juntos.

Karol G ha protagonizado una nueva portada de la revista Vogue México, en la que luce una estética más retro de la que nos tiene acostumbrada. Aunque, sin duda, la noticia del día es la posible ruptura de la artista colombiana con su pareja, Feid.

"Parece ser que lo ha dejado con Feid", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que "es una triste noticia": "Era una pareja que se estaba consolidando bien". "Sí, tenía futuro", responde, por su parte, Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de Karol G junto a su hermana en un karaoke.

Como se puede ver en el vídeo, ambas cantan 'Lady Marmalade', pero su actuación no convence a Alfonso Arús: "Yo soy mucho de Karol G, pero que a Cristina Aguilera no me la toquen". "Es dramático porque la parte de Cristina se la dejan a Jéssica", destaca, entre risas, Tatiana Arús.

